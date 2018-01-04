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Asgari ücret tartışıldığı anlarda onlar viskiyle ellerini yıkadı

Viskiyle ellerini yıkarken videoya aldılar, sosyal medyada viral oldu... 'Asgari ücretin tartışıldığı anlarde ellerini viskiyle yıkayan adam' olarak Twitter gündemine düşen adam izlenme rekorları kırıyor.

12:304 Ocak 2018
Haberler Gündem
Asgari ücret tartışıldığı anlarda onlar viskiyle ellerini yıkadı
Viskiyle ellerini yıkarken videoya aldılar, sosyal medyada viral oldu... 'Asgari ücretin tartışıldığı anlarde ellerini viskiyle yıkayan adam' olarak Twitter gündemine düşen adam izlenme rekorları kırıyor.

Türkiye 2018’e girerken milyonlarca kişinin heyecanı ne milli piyangoydu ne de yeni yıla girmekti… Milyonlar asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgileniyordu. Asgari ücretin açıklanacağı anlarda mekanlarda şişesi en az 700 liraya açılan bir viskiyle ellerini yıkayan adam sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada bu video, ‘ülkedeki ekonomik eşitsizliğin ne denli yükseldiğini gözler önüne serdi’ şeklinde yayıldı.

‘Görgüsüz’ olarak addedilen adam, bir gece kulübünde bir viski bir de kova istiyor. Ardından gömleğinin kollarını sıyırarak ellerini viskiyle yıkamaya başlıyor. Ortalamanın biraz üstü olan mekanlarda viskilerin şişeleri 700 liradan başlıyor.

İşte o video…

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