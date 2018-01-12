Askeri casusluk davasında 8 tahliye

İzmir'de görülen 'askeri casusluk' davasında 8 kişi tahliye olurken diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bit tarihe ertelendi.

İzmir’de, ‘askeri casusluk’ adıyla bilinen soruşturmadaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik açılan davada, 43’ü tutuklu, 23’ü firari toplam 102 sanığın yargılanmasına devam edildi. İfade veren tutuklu sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürdü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘İzmir’deki askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY’ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY’nin ‘üst düzey yöneticileri’ Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’un da bulunduğu 43’ü tutuklu, 23’ü firari toplam 102 sanığın ‘silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, ‘askeri gizli bilgi ve belge bulundurma’ suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel’in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, geçen yılın 29 Kasım günü başlayan ve haftada 2 gün olmak üzere devam eden davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanıklardan havacı eski Astsubay Şaban Tunçkaya, savunma yaptı.

Tunçkaya, 15 Temmuz 2016 tarihinde, darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'nde görev yaptığını; ancak öğle saatlerinde kendilerine izin verilerek, evlerine gönderildiklerini söyledi. Tunçkaya, “O gün anlamsız bir şekilde, öğleden sonra izin verilerek, evlerimize gönderildik. Ne olduğunu anlamadık. Akıncı Üssü iddianamesinde FETÖ üyesi olmayan personelin evlerine gönderildikleri belirtiliyor. Ben, örgüt üyesi olsam Akıncı Üssü'nde kalırdım. Hain darbe girişimini televizyondan öğrenmezdim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Yıllar önce bir arkadaşımla yaşadığım husumet yüzünden ve onun attığı iftiralar nedeniyle tutukluyum. Onun somut olmayan suçlamalarından kendimi aklamak için çabalıyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

‘GİZLİ TANIĞIN İFTİRALARI YÜZÜNDEN TUTUKLUYUM’

Gizli tanık Zaman'ın kendisi hakkındaki iftiraları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Yetkin Toker ise gizli tanığın kendisini kurtarmak için yalan ifade verdiğini öne sürdü. FETÖ üyesi olmaktan yargılanan birçok şüphelinin ‘ByLock’ nedeniyle tutuklu olduğunu; ancak kendisinin ‘ByLock’ kullanmadığını söyleyen Toker, “Hayatımda hiçbir zaman, hiçbir terör örgütünde yöneticilik yapmadım. Gizli tanık Zaman'ın iftiraları yüzünden aylardır tutukluyum. Gizli tanığın söylediği gibi örgüte ait kurumlarda müdürlük yapmadım. Üniversiteyi bitirince iş bulamadığım için dershanede öğretmenlik yaptım. Daha sonrada kendi isteğimle ayrıldım. Orada öğretmenlik yaparken Bank Asya'dan maaş hesabı açtırdım. Bu süre zarfında konut kredisi çektim ve geri ödemesini yaptım. Onun dışında bu bankayı kullanmadım. ‘ByLock’ programını hiç kullanmadım” diye konuştu.

Savunma yapan tutuklu sanıklardan Dr. Kemal Turhan, öğrencilik yıllarında babasının isteği üzerine örgütün ‘ışık evleri’nde güvenlik için kaldığını, onun dışında bir bağlantısının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İzmir’de, ‘askeri casusluk’ adıyla bilinen soruşturmadaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasının ögleden sonraki bölümünde savcı, sanıklardan Tevrat Güngör, Özlem Gün Eryılmaz, eski binbaşı Habil Özcan, Seyfettin Çakır ve Süleyman Kaynar’ın tahliye edilmesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütaalasını verdi. Ardından sanık avukatları söz alarak müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, aranın ardından ara kararını açıkladı.

Kararda, Tevrat Güngör, Özlem Gün Eryılmaz, Habil Özcan, Seyfettin Çakır, eski kurmay albay Özkan Çağlayan, eski astsubay Erdal Kaya, Fatih Dikbaş ve Hüseyin Çelikbaş tahliye edilirken, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. DHA