Askerlik yeri öğrenme! Hangi ayda ayda askere gideceksiniz? E devlet 98/1 askerlik yerleri sorgulama

Askerlik yerlerinin belli olmasıyla nerede askere gideceğini merak edenler internet üzerinde askerlik yerleri konusunda araştırmalara başladı. 98/1 Askerlik yerleri sorgulama sayfasına ulaşabileceğiniz e-Devlet linki haberimizde yer alıyor. Ayrıca A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Şubat arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Mart ayının ilk haftası olacaktır.İşte askerlik yerleri...

Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla, askerlik yeri nasıl öğrenilir sorusu önem kazandı ve sorgulanmaya başladı. Askerlik yerleri nasıl sorgulanacak? Askerlik yeri sorgulama işlemleri için e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat 2018 98/1 celbi asker alımlarıyla ilgili duyuruyu resmi internet sitesi msb.gov.tr üzerinden paylaştı. Yedek subay, kısa dönem ve uzun dönem er adayları, Milli Savunma Bakanlığı kısmından askerlik yerlerini aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilecekler…

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA LİNKİ

SEVK EVRAKI NASIL ALINACAK?

Askerlik yerini öğrenen vatandaşların merak ettikleri farklı konular da bulunuyor. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.



ASKER ADAYLARI SİLAH ALTINA NE ZAMAN GİRİLECEK?

98/1 döneminde askere gidecek olan vatandaşların silah altına alınacağı tarih, A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Şubat arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Mart ayının ilk haftası olacaktır.

ASKERLİKTE TELEFON KULLANIMI

Kışlada cep telefonu belirli koşullar ve saatlerde kullanılacak. Çalışma kapsamında erbaş ve erler için özel sim kart üretildi. Bu kartların takılacağı telefonlar mesainin olduğu 08.00 ile 18.00 saatlerinde kullanılıyor. Söz konusu saatlerde erişime kapalı olacak sim kartlar, mesainin bitimiyle kullanıma açılıyor. Tatil günleri ve bayramlarda ise telefonlara gün boyu ulaşım sağlanıyor