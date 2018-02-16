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Atak helikopterleri terör hedeflerini vurmaya devam ediyor

Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Suriye sınırında belirlediği terör hedefleri Atak helikopterleri tarafından vurulmaya devam ediyor.

23:4116 Şubat 2018
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Atak helikopterleri terör hedeflerini vurmaya devam ediyor
Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Suriye sınırında belirlediği terör hedefleri Atak helikopterleri tarafından vurulmaya devam ediyor.

Hatay Kırıkhan'da bulunan Kale Tepe Köyü üzerinde İnsansız Hava araçları akşam saatlerinde keşif yapmaya başladı.

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Hedeflerin belirlenmesi üzerine Atak helikopterleri harekete geçti. YPG'li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alındı.

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Roket ve uçaksavar mermileriyle ateş altına alınan hedefler imha edildi. Atak Helikopterlerinin açtığı ateş, Suriye sınırında bulunan Hatay'ın köylerinden de görüldü.  İHA

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