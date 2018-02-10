TSK’nın kullandığı Atak T129 Helikopteri nedir? Özellikleri nelerdir? Düşen helikopterde iki askerimiz şehit olmuştu

TSK'nın kullandığı Atak T129 Helikopteri Türk Savunma Sanayi'si havacılık alnında kullanılan bir helikopter türüdür. Havacılık alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda 2007 yılında hayata geçirilmiştir. ATAK, asimetrik harp niteliği taşıyan ve oldukça ciddi bir milli güvenlik tehdidi olan terör örgütlerine karşı mücadelede maksimum fayda alınan bir hava savunma aracıdır. Düşen Atak T129 Helikopteri'nin bir ilk olduğu da belirlendi. İşte ayrıntılar...

Atak T129 Helikopteri özellikle sınır bölgelerindeki düşman hedeflerin vurulmasında SİHA' lar ile birlikte görev yapan ATAK, taarruz görevlerinin yanında taktik keşif görevlerini de rahatlıkla yerine getirebilecek bir tasarıma sahiptir.

Soğuk savaş sonrası tek kutuplu dünya ve değişen milli güvenlik siyaseti Türkiye' nin özellikle “Savunma Sanayi” alanındaki yatırımlarını önemli ölçüde etkiledi. Jeopolitik konumumuz ve komşu ülkelerimizin deyim yerinde ise adeta fokurdayan bir kazan olması savunma sanayine yapılan yatırımların ne denli gerekli olduğunu gözler önüne bir kez daha serdi. Bu doğrultuda hayata geçirilen ve üretimine aktif olarak devam edilen projelerden bir tanesi de ATAK T129 Helikopteri.

ATAK, asimetrik harp niteliği taşıyan ve oldukça ciddi bir milli güvenlik tehdidi olan terör örgütlerine karşı mücadelede maksimum fayda alınan ürünlerden yalnızca bir tanesi. Özellikle sınır bölgelerindeki düşman hedeflerin vurulmasında SİHA' lar ile birlikte görev yapan ATAK, taarruz görevlerinin yanında taktik keşif görevlerini de rahatlıkla yerine getirebilecek bir tasarıma sahip.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi' nin(TAI/TUSAŞ) üretimini üstlendiği ATAK T129 Helikopteri projesi, TSK' nın havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2007 yılında hayata geçirildi. İlk aşamada 50 tane ATAK' ın teslimine yönelik imzalanan sözleşmeye 9 adet daha ATAK ilave eden ve teslimatı 15 ay öne çeken yeni bir sözleşme 2010 yılında imzalandı.

AgustaWestland tarafından tasarlanan A129' un TSK' nın ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edildikten sonra milli aviyonik ve silah sistemleri eklenmesi ile ortaya çıkan ATAK; tasarımı, ekstrem koşullara dayanıklılığı (yükseklik ve sıcaklık) ve vurucu gücü ile taarruz helikopteri olarak görev yapan seçkin ürünlerin başında geliyor.

GÖREV AYIRT ETMİYOR

TSK' nın terör örgütleri ile mücadelede elini bir hayli kuvvetlendiren ATAK' ın farklı görevler için iki ayrı tasarımı mevcut. T129A tasarımı yakın hava desteği görevlerinde kullanılırken T129B tasarımı birçok farklı görevler için kullanılabiliyor.

Yakın hava desteğinde görev yapan T129A, sayısı 76' yı bulan 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmatı bulunan 20 mm top ile operasyon yapan birliklerimize daha hızlı ateş desteği sağlayarak Türkiye düşmanlarının adeta korkulu rüyası oluyor.

Birçok çeşitli görevde yer alabilen T129B ise 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 2 adet STINGER, 12 adet güdümlü CİRİT, 500 adet top mermisi ve tasarımına eklenen son teknoloji elektronik harp gereçleri ile birçok zorlu görevi başarıyla yerine getirerek Türk halkı için gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

2011 yılında deneme uçuşu yapan ve yaklaşık üç yıllık sürede tasarımı tamamlanan ilk ATAK Helikopteri 2014 yılının Nisan ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı' na teslim edilmişti. İlk teslimin gerçekleştiği andan itibarense 23 adet daha ATAK üretildi ve envanterdeki ATAK sayısı 24' e çıktı. Bu noktada ATAK Helikopterleri' nin yalnızca adet olarak artmadığını aynı zamanda niteliğinin de arttığını belirtmek gerekir. AR-GE faaliyetleri neticesinde sürekli modifikasyon yapılarak vuruş gücü, dayanıklılık, hız gibi nitelikleri artan ATAK, ulaşımı zor bölgelerde yapılan operasyonlardaki sessizliği, ateş gücü ve manevra kabiliyeti ile terörle mücadelede adeta yeni bir sayfa açarak teröristlerin korkusu haline geldi.

ATAK Helikopterin yapımına katkıda bulunan firmaları ve projedeki rollerini belirtmek ağır sanayi ürünlerin üretiminde işbirliğinin ne denli önemli olduğunu göstermek açısından önemlidir. Projede faaliyet gösteren firmaların katkılarını şu şekilde gösterebiliriz:

TUSAŞ'un projedeki rolü ; Üretim, montaj, uçuş testleri, eğitim, entegre, lojistik destek

Aselsan‘ın projedeki rolü; Görev bilgisayarları üretimi, yazılımı, aviyonik sistem üretim ve entegrasyonu, silah sistemleri tedarik ve entegrasyonu, uzun menzilli haberleşme sistemi tedariki, radar ikaz sistemi tedariki, füze ikaz sistemi tedariki, lazer ikaz sistemi tedariki ve dost-düşman ayrımı yapan sistem tedariğidir.

kaynak savunmasanayi.org