Atam boşuna bakma bunların hepsi ya satıldı ya da bir bir kapatıldı!

14 şeker fabrikasının satışa çıkarılması, akıllara Cumhuriyetin ilk yıllarındaki zor şartlarda “fabrika kurma seferberliği”ni getirdi... Nereden nereye gelmişiz.
Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, milli ve yerli ekonominin temellerini atmıştı. Bunu da, kömür, çimento, şeker, pamuk, elektrik, uçak, ipek ve deri fabrikaları kurarak yapmıştı.
SANAYİ HAMLESİ
Cumhuriyet kurulduğunda sanayi kuruluşlarının sayısı 386'ydı. Atatürk sayesinde rakam 10 yılda 1087'ye çıktı… “Dışarıdan aldıklarımızı şimdi kendimiz yapıyoruz” sloganı esastı…
MİRASYEDİLER
Aatatürk'ün kurduğu fabrikaların kıymeti maalesef bilinemedi. Son 16 yılda pek çoğu yok pahasına satıldı. Şimdi o fabrikaların arazisi üzerinde AVM'ler ve rezidanslar yükseliyor.