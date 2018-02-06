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Ataşehir’de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen  Abdülkadir Kaya silahla vurularak öldürüldü.

03:306 Şubat 2018
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Ataşehir’de muhasebeci cinayeti
Ataşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen  Abdülkadir Kaya silahla vurularak öldürüldü.

Olay Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bulunan  sitenin  B Blok 25 numaralı dairesinde  gerçekleşti. Edinilen Bilgiye göre silahlı kişi yada kişiler  sitenin 10. katında bulunan Kaya’nın dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Kaya’ya silahla ateş açtılar. Aldığı yaralarla  yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Silah seslerini duyan site sakinleri olayın olduğu kata geldiklerinde Kaya’yı kanlar içinde kapının önünde yatarken buldu.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vücuduna altı kurşun isabet eden Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Abdülkadir Kaya’nın yakınların fenalık geçirirken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. DHA

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