Ataşehir’deki hastane plansız kaldı

FETÖ’ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan A101 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Aydın’ın sahibi olduğu Memorial Hastanesi’nin Ataşehir’deki binasının planı İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından imara aykırı bulunarak iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri Hakkı Sağlam ve Hüseyin Sağ, 2015 yılında 2 dönümlük parsel üzerinde bulunan Ataşehir Memorial Hastanesi için yapılan plan değişikliğine yaptıkları itirazlardan sonuç alamayınca yargıya başvurdu. Meclis üyeleri, plan değişikliği ile bölgeye ek yapılaşma getirildiğini, bu yapılaşmanın getireceği nüfus ve trafik yoğunluğu, hava ve gürültü gibi hususların dikkate alınmadığını vurguladı. Bodrum katların emsale dahil edilmediğini, dava konusu taşınmazın sahibine ek inşaat alanı, çok büyük ayrıcalık ve rant sağlandığını belirten Sağlam ve Sağ, hastanenin kaçak kısımlarının imara uygun hale getirildiğine de dikkat çekerek plan değişikliğinin iptalini istediler.

BİLİRKİŞİ UYGUN BULMADI

Davaya bakan İstanbul 7. İdare Mahkemesi, dava için bilirkişi atadı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda emsal 2.20, yükseklik 12 kat olarak belirlenen imar değişikliğinin alandaki yapılaşma yoğunluğunu arttırdığı belirtildi. Emsal artışıyla gelecek yapılaşma yoğunluğunun ulaşım ve otopark ihtiyacını arttıracak olması nedeniyle İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün plan değişikliğini bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulmayıp olumsuz görüş verdiği hatırlatıldı. Bilirkişi raporunda plan değişikliği, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun bulunmadı.

OYBİRLİĞİ İLE İPTAL

Bilirkişi raporunu esas alan İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararında değişikliğin yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti. Bu durumun ulaşım ve otopark ihtiyacını arttırarak ulaşıma ek yük getireceğine vurgu yapılan kararda ayrıca yapılaşma yoğunluğunun arttırılmasıyla ilgili değişikliğin gerekçelerinin davalı idare İBB tarafından ortaya konulmadığı belirtildi. Mahkeme değişikliği; planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna vararak hukuka uygun bulmadı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, değişikliğini 29 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile iptal etti.

DİĞER BİNA DA PLANSIZ

Ataşehir Memorial Hastanesi'nin binaları 2 ayrı parselde bulunuyor. Yeraltında geçit ile birbirine bağlanan hastanenin 1.5 dönümlük parselde bulunan diğer binası için yapılan plan değişikliği de İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından 20 Haziran 2016 tarihinde oy birliği ile iptal edilmişti. Kararı SÖZCÜ'ye değerlendiren davacı meclis üyelerinden Hüseyin Sağ, “Şimdi her iki bina da plansız kaldı. SGK'dan nasıl ödeme alıyorlar” diye sordu.