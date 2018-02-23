Ataşehir’deki muhasebeci cinayetinde bir şüpheliye müebbet istendi

Ataşehir’de muhasebeci Abdülkadir Kaya’nın, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin, şüphelilerden biri hakkında “kasten öldüreme” suçundan müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan diğer şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Ataşehir'de, muhasebeci Abdülkadir Kaya'nın 5 Şubat'ta dairesinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul ile şüphelilerin uzun zamandan beri arkadaş oldukları belirtilirken, şüphelilerden yakalanmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Fatih K.'nın ayrı yaşadığı eşi ile ilişki yaşamasını duyması üzerine olay gecesi diğer şüpheli Barış A. ile maktulun evine geldikleri anlatıldı.

İKİ ŞÜPHELİ APARTMANDAN BİRLİKTE ÇIKMIŞ

Apartmanda rastgele zillere bastıkları, kapının açılmasını beklerken bir şahsın zile bastığı ve kapının açıldığının anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin içeri girdikleri, asansörle maktulün oturduğu kata çıktıkları, daire kapısının ziline bastıkları belirtildi. Maktulün kapıyı açması üzerine şüphelilerden Fatih K.'nın ele geçirilemeyen tabanca ile birden çok kez ateş ettiği ve şüphelilerin birlikte apartmandan çıktıkları anlatıldı.

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DİĞER ŞÜPHELİ FİRARİ

Maktul Abdülkadir Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, şüphelilerin maktulun evinden çıktıkltan sonra Fatih K'nın annesi ve kardeşiyle oturduğu eve gittiği, Barış A. ile ayrıldıkları kaydedildi. Cep telefonunu eve bırakan Fatih K.'nın firar ettiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığının ve halen firarda olduğunun belirtildiği iddianamede Şüpheli Barış A.'nın ise polis merkezine giderek teslim olduğu ifade edildi.

ZORLA GÖTÜRÜLDÜĞÜNE DAİR BELİRTİ YOK

İddianamede, şüpheli Barış A'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde diğer şüpheli Fatih A.'nın kendisini silah zoruyla maktulün evine götürdüğünü, kendisinin itiraz etmesine rağmen silahla tehdit ettiği için Fatih K. ile gittiğini belirttiğinin görüldüğü ancak olayın meydana geldiği apartmanın güvenlik kamera görüntülerinde Barış A.'nın tehdit ya da zorla götürüldüğüne dair bir belirti olmadığı kaydedildi. Maktulün öldürülmesi olayında silah kullanmadığını söylediği ancak şüpheli Fatih K.'nın yanında bulunup bizaat gittiği ve eylemi birlikte gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede Barış A. hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Öte yandan “ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma”suçundan da cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.