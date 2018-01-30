‘Av turizmi’ adı altından hayvan katliamı başladı! İlk kurban yaban keçisi

Doğu Karadeniz Bölgesi´nde yaban hayatı için sürdürülen envanter belirleme çalışması sonrası 'Av turizmi' adı altından hayvan katliamı başladı! İlk kurban ise 15 bin lira ödeyen bir iş adamının rehberler eşliğinde vurduğu yaban keçisi oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatına ilişkin envanter belirleme çalışması yaptı. Çalışma ile bölgedeki yaban hayatı popülasyonu belirlendi, sayılarında artış gözlenen yaban hayvanlarına yönelik av kotaları hazırlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede ‘av turizmi’ başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü´ne 15 bin lira ödeyen Erzincanlı iş adamı İshak Kaçmaz´a, 10 gün süre içerisinde 1 yaban keçisi avlama hakkı verildi.



REHBER EŞLİĞİNDE ARAZİYE ÇIKTI

Kendisine eşlik eden rehber Sebahattin Yılmaz ve Milli Parklar görevlileri ile birlikte Artvin´in Ortaköy köyü kırsalına çıkan Kaçmaz, avın ikinci gününde çıktığı 2 bin rakımlı tepede 8 saat bekledikten sonra 450 metreden hedef aldığı yaban keçisini avladı. İshak Kaçmaz, avladığı keçinin boynuzundan tutarak poz verdi. Avcılığı sevdiğini anlatan iş adamı İshak Kaçmaz, zorlu bir doğa tırmanışının ardından avı başarıyla tamamladığını söyledi.