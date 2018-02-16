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Avcılar Cihangir Camii’nde yangın

Avcılar Cihangir Camiinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle dini kitaplar kullanılamaz hale geldi.

04:5216 Şubat 2018
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Avcılar Cihangir Camii’nde yangın
Avcılar Cihangir Camiinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle dini kitaplar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 03.00 sıralarında Avcılar Cihangir Camiinin kütüphane bölümünde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden camiinin kütüphanesinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

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DİNİ KİTAPLAR ZARAR GÖRDÜ

Yangını haber alınca hemen olay yerine gelen Avcılar Cihangir Cami imamı Şerif Çakır, “Arkadaş haber verdi bize. Çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılıyor. Yangının çıkış sebebi hakkında bilgimiz yok ama büyük bir ihtimal pano burada. Herhalde elektrik kontağı olabilir. Elhamdülillah içeride kimse yok. İçeride dini kitaplar var onlar zarar görmüş” dedi.

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İtfaiye ekipleri yangını camiye sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada kütüphanede bulunan bazı dini kitapların zarar gördüğü görüldü.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. AJANSLAR

Son güncelleme: 04:5516.02.2018
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