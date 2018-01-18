Aydemir: Erdoğan neden bir il başkanını hedef alıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirileri Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir'in gündemindeydi. Aydemir, "Yoksa Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'nu ciddi bir tehdit olarak mı algıladı?" ifadelerini kullandı.

Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na yönelik sert sözlerine değinen Aydmir, Erdoğan’ın neden Kaftancıoğlu’nu hedef aldığını sordu.

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Aydemir, “Sayın Cumhurbaşkanı niçin bir il başkanını hedef alıyor. Biliyorsunuz genelde ana muhalefet lideri ile atışmayı tercih eden ve seven bir kişi kendisi. Bu sefer bir il başkanını hedefe koymak suretiyle, partiyi yıpratmaya çalışıyor. ‘Acaba burada İstanbul’u kaybetme endişesi olduğu için mi?’ böyle yapıyor. Yoksa Erdoğan, CHP’li Kaftancıoğlu’nu ciddi bir tehdit olarak mı algıladı?” ifadelerini kullandı.