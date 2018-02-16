Bağırsak kanserinden koruyan 10 öneri

Kalın bağırsak (kolon) kanserinden en çok obezite ve hatalı beslenme alışkanlıkları sorumlu tutuluyor. Öyle ki kanser oluşumunda beslenme alışkanlıkları yüzde 30-35 oranında etkili oluyor. Bu nedenle doğru beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli. Acıbadem Altunizade Hastanesi Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, bol posalı beslenme tarzının kalın bağırsak sağlığının korunmasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. 10 altın tavsiyede bulundu. İşte onlar…
1 – YÜSEK POSA İÇEREN BESİNLER TÜKETİN
Bu tür beslenme, atık maddelerin sindirim sisteminden geçiş süresini azaltarak kanser riskini azaltıyor. Günlük 25-35 gram posa almanız gerekiyor.
2 – HER GÜN MEYVE YİYİN
Kabuğu ile tüketilebilen meyveleri çok iyi yıkayıp kabuklarıyla birlikte tüketmenizde fayda var. Kayısı, kırmızı erik ve incir gibi meyveleri, özellikle tercih edin.
3 – SARIMSAĞI SOFRADAN EKSİK ETMEYİNİZ
Geleneksel beslenmemizde sıkça kullanılan bu çeşni verici sebzeye sofralarınızda biraz daha yer verin.
4 – YETERLİ KALSİYUM MİKTARINI KARŞILAYIN
Yetişkin bireyler için 2 bardak süt veya yoğurt ve 60 gr peynir tüketimi yeterli kalsiyum miktarını karşılıyor. Ergenlik dönemindeki gençlerin ise kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için günde 2 su bardağı süt veya yoğurt, 120 gr peynir tüketmeleri gerekiyor.
5 – KIRMIZI ET HAFTADA 500 GR.'DAN AZ OLMALI
Kırmızı et tüketiminiz haftada 500 gramdan daha az olmalı. Eti pişirirken de yanmamasına dikkat edin. Pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara veya fırında pişirme tekniklerini kullanın.
6 – SALATALARINIZI FAZLA RENKTE OLUŞTURUN
Günde 2-3 porsiyon salatayı sofranızdan eksik etmeyin. Salatalarınızın mevsim sebzelerinden oluşmasına ve olabildiğince çok renkte sebze içermesine özen gösterin.
7 – İŞLENMİŞ ETLERDEN UZAK DURULMALIDIR
Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinin üretimi sırasında renk ve ürün kalitesini korumak amacıyla kullanılan nitrit ve nitratlar kanserojen özellik taşıyor. Bu yüzden işlenmiş et ürünlerinin tüketiminden sakının.
8 – D VİTAMİNİ DÜZEYİNİ KONTROL ALTINA ALIN
Yapılan çalışmalarda D vitamini yetersizliği olan kişilerde kolon kanseri sıklığının yüksek olduğu bildirilmiştir. D vitamini yetersizliği söz konusu ise doktorunuzun tavsiyesiyle gerekli takviyeler alabilirsiniz.
9 – SİGARA İÇMEYİ BIRAK, ALKOLÜ DE TÜKETME
Sigara içiyorsanız hemen bırakın, alkol kullanmıyorsanız başlamayın. Alkol tüketiyorsanız miktar ve sıklığını mutlaka azaltın.
10 İDEAL KİLO İÇİN UZMAN YARDIMI ALABİLİRSİNİZ
Obez veya aşırı kilolu olmak fiziksel aktivite alışkanlığından bağımsız olarak kolon kanserinin oluşumuna sebep olan risk faktörleri arasında gösteriliyor. Tek başınıza kilo veremiyorsanız hedef ağırlığınıza mutlaka bir uzman yardımı alarak ulaşın.
Günlük posa ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz?
– Tam tahıllı ekmek tüketin.
– Günde 1-2 porsiyon pişmiş sebze yemeğini düzenli olarak tüketin. Söğüş sebze veya salatayı en az iki ana öğününüze ekleyin.
– Haftada 2-3 kez kurubaklagil yemeyi ihmal etmeyin. Günlük olarak salata ve çorbalarınızı kurubaklagiller ile zenginleştirebilirsiniz.
– Sade makarna yerine kepekli makarnayı, pirinç pilavı yerine kepekli pirinç veya bulgur pilavını tercih edin.
– Günlük beslenmenize 1-2 yemek kaşığı buğday veya yulaf kepeği ya da yulaf ezmesi ekleyin.
Endişe etmenize gerek yok kolonoskopiden korkmayın
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder de erken dönemde hiçbir belirti vermeyen kolon kanserinin ileri aşamasında hastalarda kansızlık, tuvalette kan gelmesi, sümük benzeri akıntı, bağırsak alışkanlıklarında ishal veya kabızlık gibi değişme, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığına dikkat çekti.
Önder, hastalığın erken teşhisi için genetik riski olmayanların en azından 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirterek, “Kalın bağırsak kanserinin gelişmeden önlenmesinde ve erken tanısında kolonoskopinin rolü büyüktür. Kolonoskopi oldukça güvenli ve uygun şartlarda yapıldığında konforlu bir işlem. Ailesinde kolonda polip veya kolon kanseri olanlar daha erken yaşlarda taramalara alınmalıdır. Ancak eski algılar kolonoskopiden çekinilmesine neden olduğundan, erken teşhiste bu kritik fırsat kaçırılabiliyor. Oysa endişeye gerek yok!” dedi.