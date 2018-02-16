Bağırsak kanserinden koruyan 10 öneri

Kalın bağırsak kanseri (kolon) ülkemizde en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sinsice ilerliyor ve erken dönemde hiçbir belirti vermeyebiliyor. Beslenme alışkanlıkları çok önemli. Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, sinsi hastalığı SÖZCÜ’ye anlattı. İşte 10 altın tavsiye.

Kalın bağırsak (kolon) kanserinden en çok obezite ve hatalı beslenme alışkanlıkları sorumlu tutuluyor. Öyle ki kanser oluşumunda beslenme alışkanlıkları yüzde 30-35 oranında etkili oluyor. Bu nedenle doğru beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli. Acıbadem Altunizade Hastanesi Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, bol posalı beslenme tarzının kalın bağırsak sağlığının korunmasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. 10 altın tavsiyede bulundu. İşte onlar…

1 – YÜSEK POSA İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Bu tür beslenme, atık maddelerin sindirim sistemin­den geçiş süresini azaltarak kanser riskini azaltıyor. Gün­lük 25-35 gram posa almanız gerekiyor.

2 – HER GÜN MEYVE YİYİN

Kabuğu ile tüketile­bilen meyveleri çok i­yi yıkayıp kabuklarıyla birlik­te tüketmenizde fayda var. Ka­yısı, kırmızı erik ve incir gibi meyveleri, özellikle tercih edin.

3 – SARIMSAĞI SOFRADAN EKSİK ETMEYİNİZ

Geleneksel beslenme­mizde sıkça kullanılan bu çeş­ni verici sebzeye sofralarınızda biraz daha yer verin.

4 – YETERLİ KALSİYUM MİKTARINI KARŞILAYIN

Yetişkin bireyler için 2 bardak süt veya yoğurt ve 60 gr peynir tüketi­mi yeterli kal­siyum mikta­rını karşılıyor. Ergenlik dö­neminde­ki gençlerin ise kalsiyum ihtiyaçları­nı karşılamak için gün­de 2 su bardağı süt veya yoğurt, 120 gr peynir tüket­meleri gerekiyor.

5 – KIRMIZI ET HAFTADA 500 GR.'DAN AZ OLMALI

Kırmızı et tüketiminiz haftada 500 gramdan daha az olmalı. Eti pişirirken de yanmamasına dik­kat edin. Pişirme yöntemi ola­rak haşlama, ızgara veya fırında pişirme tekniklerini kullanın.

6 – SALATALARINIZI FAZLA RENKTE OLUŞTURUN

Günde 2-3 porsiyon salatayı sofranızdan eksik et­meyin. Salatalarınızın mevsim sebzelerinden oluşmasına ve o­labildiğince çok renkte sebze i­çermesine özen gösterin.

7 – İŞLENMİŞ ETLERDEN UZAK DURULMALIDIR

Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinin ü­retimi sırasında renk ve ürün kalitesini korumak amacıy­la kullanılan nitrit ve nitratlar kanserojen özellik taşıyor. Bu yüzden işlenmiş et ürünlerinin tüketiminden sakının.

8 – D VİTAMİNİ DÜZEYİNİ KONTROL ALTINA ALIN

Yapılan çalışmalarda D vitamini yeter­sizliği olan ki­şilerde ko­lon kanse­ri sıklığının yüksek ol­duğu bildi­rilmiştir. D vi­tamini yetersiz­liği söz konusu ise doktorunu­zun tavsiyesiyle gerekli takvi­yeler alabilirsiniz.

9 – SİGARA İÇMEYİ BIRAK, ALKOLÜ DE TÜKETME

Sigara içiyorsanız he­men bırakın, alkol kullanmıyorsa­nız başlamayın. Alkol tüketiyor­sanız miktar ve sıklığını mutla­ka azaltın.

10 İDEAL KİLO İÇİN UZMAN YARDIMI ALABİLİRSİNİZ

Obez veya aşırı kilolu olmak fiziksel aktivite alışkan­lığından bağımsız olarak kolon kanserinin oluşumuna sebep olan risk faktörleri arasında gösteriliyor. Tek başınıza kilo veremiyorsanız he­def ağırlığı­nıza mut­laka bir uzman yardımı alarak ulaşın.

Günlük posa ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz?

– Tam tahıllı ekmek tüketin.

– Günde 1-2 porsiyon pişmiş sebze yemeğini düzenli olarak tüketin. Söğüş sebze veya salatayı en az iki ana öğününüze ekleyin.

– Haftada 2-3 kez kurubaklagil yemeyi ihmal etmeyin. Günlük olarak salata ve çorbalarınızı kurubaklagiller ile zenginleştirebilirsiniz.

– Sade makarna yerine kepekli makarnayı, pirinç pilavı yerine kepekli pirinç veya bulgur pilavını tercih edin.

– Günlük beslenmenize 1-2 yemek kaşığı buğday veya yulaf kepeği ya da yulaf ezmesi ekleyin.

Endişe etmenize gerek yok kolonoskopiden korkmayın

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder de erken dönemde hiçbir belirti vermeyen kolon kanserinin ileri aşamasında hastalarda kansızlık, tuvalette kan gelmesi, sümük benzeri akıntı, bağırsak alışkanlıklarında ishal veya kabızlık gibi değişme, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığına dikkat çekti.

Önder, hastalığın erken teşhisi için genetik riski olmayanların en azından 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirterek, “Kalın bağırsak kanserinin gelişmeden önlenmesinde ve erken tanısında kolonoskopinin rolü büyüktür. Kolonoskopi oldukça güvenli ve uygun şartlarda yapıldığında konforlu bir işlem. Ailesinde kolonda polip veya kolon kanseri olanlar daha erken yaşlarda taramalara alınmalıdır. Ancak eski algılar kolonoskopiden çekinilmesine neden olduğundan, erken teşhiste bu kritik fırsat kaçırılabiliyor. Oysa endişeye gerek yok!” dedi.