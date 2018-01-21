Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli: "ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “PKK sınırlarımızda destek ve himaye görmektedir. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasına muhataptır. Afrin’de Ankara’nın kuyusu kazılmaktadır. Artık terör örgütü PYD, PKK’a Afrin’in tabut, Münbiç’in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir. ABD’nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın” dedi.