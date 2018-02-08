Bakan bey dumanlı masada

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Cengiz Tekinsoy'un sosyal medyadan paylaştığı ve aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de bulunduğu ‘’Duman altı’’ fotoğraflar, tartışma yarattı.CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da Özhaseki’nin bürokratlarıyla katıldığı yemekteki görüntüsünü sert bir dille eleştirdi. Arık, ''Afrin’den şehit haberlerinin art arda geldiği bir dönemde böyle bir görüntünün şık düşmedi. Mehmetçik cephede bakan yemekte tozu dumana katıyor” dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Cengiz Tekinsoy’un paylaşıp ardından kaldırdığı fotoğraflarda garsonlar tarafından masada bulunan kaynar suya buz atılarak duman çıkarıldığı görülüyor.

CHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, “Kimisi vatan savunmasında şehit düşüyor, kimisi köpüklü masada keyif sürüyor. Mehmetçik Afrin'de vatan savunmasında, Özhaseki köpüklü masada'' dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Tekinsoy ise tepki çeken fotoğrafları hesabından kaldırdı ve ‘'Mesai arkadaşlarıma bu ağır çalışma temposu içerisinde bir akşam yemeği ikram etmek istedim. Sayın Bakanımızı da bu yemeğe davet ettim. Ancak bu durumun, çok farklı yönlere çekildiğini görmek, kahredici bir durumdur. Maksatlı olarak bunu istismar etmek isteyip, çarpıtmaya çalışanları, Allah'a havale ediyorum” dedi.

CHP’Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bürokratlarıyla katıldığı yemekteki görüntüsünü sert bir dille eleştirdi. Arık, ”Afrin'den şehit haberlerinin art arda geldiği bir dönemde böyle bir görüntünün şık düşmedi. Mehmetçik cephede bakan yemekte tozu dumana katıyor” dedi.

Arık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ailesi Kayseri'de yaşayan şehit Mehmet Muratdağı'nın cenazesinin henüz şehre ulaşılmadığını hatırlatarak, “Kahraman askerlerimiz canla başla mücadele ederken, Türkiye her gün şehit haberleriyle sarsılırken ülkeyi yönetenler zevki sefa içerisinde… Mehmetçiğimiz Afrin'de tozu dumana katarken Çevre ve Şehircilik Bakanı da bürokratlarıyla şatafatlı yemek masalarında tozu dumana katıyor. Bize, ‘Siz sıcak yatağınızda rahat yatarken…' diyerek laf söyleyenler, bu görüntülere ne diyecek acaba? ” diye sordu.