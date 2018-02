Bakan Arslan’dan sansür iddialarına yanıt

Torba yasa ile RTÜK'e İnternet televizyonları üzerinde denetim ve lisans yetkisi verilmesi 'sansür' eleştirilerine neden olmuştu. Konuyla ilgili iddialara yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes hakkaniyet ölçülerinde. İnsanımızın ülkemizin değer yargıları çerçevesinde yayın yapabiliyor" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda gerçekleştirilen “Güvenli İnternet Günü 2018” etkinlikliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM’ye 2 Şubatta sunulan torba yasa tasarısında, internetten yapılan televizyon yayınları için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisan verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı ortaya çıktı. Buna göre RTÜK, düzenlemenin yasalaşması durumunda internetten yayın yapan kanalların lisans başvurusunu değerlendirecek ve tıpkı televizyonlar gibi uygunsuz içerik halinde lisansı iptal edebilecek.

‘SANSÜR İDDİALARI YERSİZ’

Düzenlemenin “internette sansür” olarak yorumlanmasına ilişkin soru üzerine Arslan, gerçek hayatta suç teşkil eden her şeyin sanal ortamda da suç olduğuna dikkati çekti. Bakan Arslan, sansür iddialarının yersiz olduğunu belirterek “RTÜK televizyon kanallarını da denetliyor. Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes hakkaniyet ölçülerinde. İnsanımızın ülkemizin değer yargıları çerçevesinde yayın yapabiliyor” dedi.

‘ÖZGÜRLÜKLER SINIRSIZ DEĞİLDİR’

“Gerçek hayatta her ne suç ise sanal alemde de o suç. Dolayısıyla ben sanal alemde işlem yapıyorum suç işeme özgürlüğüm var deme şansımız yok. Özgürlükler sınırsız değildir.” diyen Bakan Arslan şunları kaydetti: “Nitekim biz gerek televizyon yayınları gerekse radyo yayınları konusunda eğer milli güvenliğe müzahir ülkenin ahlaki değerlerine müzahir bir

yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili bir tedbir alıp işlem yapmak zorundayız yapıyoruz. Bugün televizyonlarda sansür mü var. Her program yayınlanıyor. İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınları üzerinde her hangi bir yaptırım olmaması insanların burada yanlış yapabiliyorlar. Bizim amacımız buraya bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle amacımız hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir. Özetlemek gerekirse televizyonculuk yayınında her ne normal ise ne yapılabiliyorsa aynı şeyin internet yayıncılığında da yapışmasını istiyoruz. Bunun dışında da bir yanlışlık yapılıyorsa o yanlışlığa da müdahale edilmesi gerekir. düzenlemenin amacı tamamen budur. Bunun altında başka amaçlar arayıp ‘sansür yapılıyor’demek kadar da yanlış bir şey yoktur.”