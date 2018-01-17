Bakanlar Kurulu’ndan OHAL için son dakika kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika önemli açıklamalar geldi. Bozdağ, OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı alındığını bildirdi, "19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiştir" dedi. Bozdağ, olası Afrin operasyonu için ise "Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal güvenliği bakımından tartışmasız bir tehdittir. Türk milleti ve devletinin bekası olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmelidir" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MGK’nın ardından düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada MGK tavsiyesinin de dikkate alınarak, OHAL’in 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

“OHAL 3 ay uzatılmıştır” diyen Bekir Bozdağ, “19 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere OHAL’in uzatılmasını benimsemiştir” ifadelerini kullandı Bozdağ’ın verdiği son dakika bilgisine göre OHAL Tezkeresi TBMM’ye gönderildi.

OLASI AFRİN OPERASYONU

Bekir Bozdağ, olası Afrin operasyonuna ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:



“Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehdit ve risklerle karşı karşıya. Suriye’deki hadiseler, Türkiye’nin sınır güvenliği ve insanların mal ve can güvenliği bakımından önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin TÜrkiye’yi tehdit ettiğini görüyoruz.

“TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN RİSKTİR”



Özellikle son günlerde ‘Suriye sınır güvenliği görev gücü’ adında terörist bir ordu çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye’nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal güvenliği bakımından tartışmasız bir tehdittir. Bunu herkesin böyle görmesi lazımdır. Türk milleti ve devletinin bekası olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmelidir. Daha büyük riskleri göze almak gerekebilir.

“KİMSE TÜRKİYE’NİN DAHA FAZLA SABIR GÖSTERMESİNİ BEKLEMEMELİDİR”

Bunlara silah yardımı yapılmaması gerektiğinin defalarca altını çizdik. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse daha fazla sabır göstermesini beklememelidir.

“BİNLERCE TIR SİLAH VAR”

Türkiye ne istediğini çok net söyledi. ABD’ye göre PKK terör örgütüdür. YPG bunun Suriye koludur. Türkiye’de bu koalisyonun bir parçası DEAŞ ile mücadeleyi biz yapalım dedik. Bir terör örgütüne karşı başka bir terör ile mücadele etmeyi seçti. Terör örgütüne silah vermeyin dedik. O silahların içerisinde hava un surlarına karşı kullanılacak silahlar da var. Binlerce TIR silah var. Onların seri numaralarını alıyoruz diyorlar. Biz araziden hangi silahların verildiğini, bunların ne kadar olduğunu çok net biliyoruz.

ABD’YE ‘VERİLEN SİLAHLAR TOPLANSIN’ ÇAĞRISI

Konuşuldu ama arazide tam tersi oldu. ABD’nin bize söyledikleri ile arazide yaptıklarının çok çelişkili olduğunu ifade etmek isteriz. Çağrıda bulunuyoruz. Verilen silahların toplanması ellerinden alınması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturulma gayretlerine destek verilmemesi gerek. Biz ABD ile müttefiğiz. NATO’da birlikte çalışıyoruz. Böyle bir durumda yapılması gereken bellidir. Açıklamalara elbette bakacağız ama açıklamaların arazideki uygulamalarına da bakacağız.

“ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Ülkemiz ve milletimizin geleceği için daha büyük risklerin göze alınması gerektiğinde bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz.

DEAŞ terör örgütü ile en etkili mücadele eden tek ülke vardır o da Türkiye’dir. Teröre en büyük zaviyatı Türkiye varmiştir, attığımız adımlar çok nettir.

AFRİN OPERASYONU: “ANSIZIN!”

Bozdağ, “Afrin operasyonu ne zaman başlayacak” sorusuna “Terörist ordu kurulmasına mani olmak, ülkemizin güvenliğini korumak bakımından Türkiye Afrin ve diğer yerlerde Türkiye’nin söyledikleri yerinme getirilmediği müddetöçe kendi kararlarımızı hayata geçireceğiz. Ne zaman olacak? Ansızın. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi Cumhurbaşkanı. Ne kadar sürecek nereye kadar gidecek ilgililer değerlendiriyor. Bir tarih vermek mümkün değil. Ne zaman olacağını söylemek doğru değil” karşılığını verdi.

“CANAN KAFTANCIĞOLU” AÇIKLAMASI

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’na yönelik bir soru üzerine Bekir Bozdağ, “Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir. CHP il kongresini yaptı. Bir il başkanı seçti. CHP gibi Türkiye’nin en eski partisinin İstanbul gibi bir ilinin başkanlığını devletine seri katil diyen yaklaşımlar ortaya koyan, milli değerler ile kavgası olan, sokak eylemcisi, marjinal zihniyete sahip birisini il başkanı seçilmiş olması çok manidardır.

CHP, devletine ‘seri katil’ diyen birini il başkanı yapamaz. CHP bunun bedelini sandıkta ödeyecektir. CHP’ye tavsiyem… Bu hesabı Bağdat’a göndermesin. Sandığa kadar buna izin vermemeleri kendi menfaatlerine olur. Ama Türkiye’de ilk defa böyle bir il başkanı oldu. Biz de tepkimizi tavrımızı ortaya koyduk. Bundan sonrası onların bileceği iş” ifadelerini kullandı.

ISPARTA’DAKİ ASKERİ UÇAĞIN DÜŞMESİ

Bozdağ, düşen askeri uçak için ise “Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır” dedi.