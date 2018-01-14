Duayen gazeteci Baki Avcı hayatını kaybetti

SÖZCÜ gazetesi haber müdürü duayen gazeteci Baki Avcı'yı kaybettik. Avcı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Sözcü gazetesinin kuruluş ekibinde yer alan ve ardından haber müdürlüğü görevini üstlenen tecrübeli gazeteci Baki Avcı (56), sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Avcı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

SÖZCÜ ailesi olarak, Baki ağabeyimize Allah’tan rahmet; Türk basın camiası ve kederli ailesine sabır diliyoruz…



BAKİ AVCI KİMDİR?

Baki Avcı 1962 yılında doğdu. Gazetecilik mesleğine 15 Mart 1977 yılında başladı. Harçlıklarıyla biriktirdiği para onun ilk fotoğraf makinesini almasını ve mesleğe başlamasını sağladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Avcı 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Baki Avcı için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Değerli üyemiz Baki Avcı'yı kaybettik. Eşi üyemiz Ümran Avcı'ya, ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız” denildi.