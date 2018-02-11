CANLI İZLE: Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle! (Digiturk, beIN Sports canlı yayın)

Başakşehir Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Taraftarlar Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı izlemek için maç saatini bekliyor. Dev mücadele ülkemizden beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yurtdışında ikamet eden futbolseverler de ülkesinde Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı ve yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte maçı şveren kanallar listesi ve beIN Sports canlı izleme linki...

Haberimizde bulunan link aracılığı ile Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirsiniz ve beIN Sports canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehiri konuk oluyor. Puan farkını azaltarak zirve yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertliler lider karşısında galip gelmek istiyor. Kıran kırana geçecek Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar ise mücadeleyi canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşmak istiyor. Türkiye’de Başakşehir Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. İşte maçı veren kanallar listesi, beIN Sports izleme linki ve tüm detaylar..

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi aşağıda verdiğimiz beIN Sport linkinden canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı şanssızlığını bitirmenin peşinde. Deplasmanda oynadığı son 4 müsabakada da rakibini mağlup edemeyen Kanarya, Süper Lig'in ilk yarısında da evinde rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Başakşehir'de Emre ve Mossoro'nun yokluğunu iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin sakatlıklardan yana da yüzü gülmüyor. Tedavileri devam eden Janssen, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel’in Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.



MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Arda, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Fernandao

SON MÜSABAKALARI KAYBETTİ

Fenerbahçe, Abdullah Avcı’nın takımına karşı oynadığı 4 lig maçının 3'nü kaybederken, sadece 1 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, Başakşehir deplasmanındaki son galibiyetini Kasım 2010’da alırken (0-1), o maçta takımların başında yine Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman yer almıştı. Fenerbahçe’ye bu karşılaşmada galibiyeti getiren gol ise Alex De Souza’dan geldi. Bu müsabaka, aynı zamanda Başakşehir’in iç sahada Fenerbahçe’ye gol atamadığı tek karşılaşmaydı. İki takım arasında sadece 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, bu mücadelelerin tamamı da 2-2'lik skorla sonuçlandı.

ADEBAYOR FENERBAHÇE’NİN GOLCÜLERİNİ KATLADI

Medipol Başakşehir’in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin forvetleri Fernandao, Janssen ve Soldado’nun toplam gol sayısı ise 6.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde Mossoro ve Emre Belözoğlu’nun eksikliği can sıkarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise orta sahadaki bu eksikliklerini forvet hattının göstereceği performans ile kapamak istiyor. Avcı, özellikle Adebayor’dan Fenerbahçe karşılaşmasında çok şey bekliyor. İleri uçta top tutabilme özelliğiyle takım arkadaşlarının hücuma çıkmasını kolaylaştıracak olan 33 yaşındaki forvet, rakip ağları sarsmak için de fırsat kollayacak. Ligde geride kalan 20 mücadelenin 18’inde görev alan başarılı futbolcu, bu müsabakalarda 10 gol atarken, 1 de asist yaptı. Adebayor’dan sonra takıma en fazla katkı sağlayan isim olarak Visca dikkat çekiyor. Boşnak oyuncu, şu ana kadar çıktığı 19 müsabakada 4 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.