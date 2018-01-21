Başbakan medya temsilcilerine Afrin operasyonunu anlattı | Son dakika haberleri

Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 10.40'ta başlayan toplantıda Yıldırım, gazetecilere Türkiye’nin Afrin’de başlattığı “Zeytin Dalı” harekatı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da davetli olduğu toplantı da Afrin operasyonunun tüm detayları gazetecilerle paylaşıldı.

İşte toplantıdan notlar;

BURAYA KADAR KOLAY GELMEDİK

Başbakan Yıldırım, Türk askerinin saat 11.05’te Kilis’in Gülbaba Mevkii’nden Suriye’ye geçerek kara harekatını başlattığını açıklayarak, “Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik” dedi.

TERÖRİSTE YAPILACAK HER DESTEK BU OPERASYONUN HEDEFİ OLUR

Basın mensuplarının da harekat bölgesine alınacağını belirten Yıldırım, “Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin'deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” dedi.

30 KİLOMETRE DERİNLİKTE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULACAK

Operasyonun detaylarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Başbakan; harekatın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı.

8-10 BİN TERÖRİST VAR

Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı ve Afrin'de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu ifade etti.

YENİ GÖÇ DALGASI BEKLENTİSİ

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, “Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz” dedi.

“SURİYE İLE RUSYA ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜYORUZ”

Suriye rejimiyle Rusya üzerinden görüştüklerini belirten Yıldırım, “İran’ın endişelerini gideriyoruz, Rusya’nın itirazı yok” diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek…