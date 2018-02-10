Başbakan Yıldırım: İki askerimiz şehit

Başbakan Yıldırım, TSK'ya ait düşen askeri helikopterde iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Yıldırım, "Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde kesin bir bilgi yok. Bölgede askerlerimiz duruma hakim." diye konuştu.

Yıldırım konuyla ilgili gazetecilere şu açıklamayı yaptı; “Afrin bölgesinde görev yapmakta olan iki ATAK helikopterimizden birisi maalesef düştü. Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde kesin bir bilgi yok. Bölgede askerlerimiz duruma hakim.”