Başbakan Yıldırım’dan Erbakan vurgulu konuşma

2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyasi arena da kızıştı. İttifak tartışmalarının sürdüğü şu günlerde Başbakan Yıldırım da Konya'da partisinin il kongresinde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının büyük bölümünü Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'a ayırdı.

Konuşmasının ilk bölümünü merhum Necmettin Erbakan’a ayıran Başbakan “Konya’nın Türkiye’ye kazandırdığı lider cennet lider Erbakan hocamızı da rahmetle anıyoruz. Erbakan hocamız Türkiye’nin zor şartlarında siyaset yaptı. Bütün baskılara, tehditlere, imkansızlıklara rağmen hocamız duruşunu bozmadan davasını anlattı. Onun tek bir derdi vardı. Değerleriyle barışık bir Türkiye” dedi.

Sloganlarla kesilen konuşmasında sık sık ‘Erbakan vurgusu’ yapan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü “O Türkiye’nin birliği için beraberliği için kardeşliği için çalıştı. Çatışmayı, gerilimi değil; emeği, alın terini, hakkı esas aldı. Sultan Alpaslan’ın, Fatih’in, Abdülhamit’in izinden gitti. Onun tarih şuurunda; cumhuriyetin kazanımları, Osmanlı’nın ve Selçuklu’nun hattıyla buluştu. Önce ‘ahlak ve maneyivat’ dedi. Maneviyatı reddederek hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Anadolu’nun temiz gençlerine büyük hedefler gösterdi. Halka ve milli iradeye saygısı olmayan vesayitçiler tarafından ne yazık ki millete hizmet etmesi engellendi” diye konuştu.

28 Şubat sürecine değinen Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü “Siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale edildi. Halkın seçitiği hükümet zorbalıkla düşürüldü. 28 Şubat siyasi tarihimizde kara bir lekedir. Sermaye, medya, sivil toplum kuruluşları da ne yazık ki bu darbeye destek verdi. Darbeciler yaptıkları işin ‘bin yılın süreceği’ iddia ettiler. Ancak zulüm ile abad olan er geç berbat olur. Gençler 28 Şubatçılar berbat oldular mı? Şimdi hesap veriyorlar mı? Verecekler… Her kim milli iradeye karşı çıkarsa yaptığının hesabını da mutlaka verecek.”

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‘AFRİN SLOGANLARI’ ÜZERİNE

Başbakan Yıldırım, “Başbakan bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine ise “Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco’yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz” dedi.