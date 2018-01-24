Başbakan Yıldırım’dan Afrin için açıklama Yunanistan için uyarı

Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nun planlandığı gibi gittiğini belirter Yıldırım "Şu ana kadar 214 hedef vuruldu" dedi. Yunanistan'a da Kardak uyarısı yapan Başbakan "Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunun da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu için konuşan Başbakan ” Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor” dedi.

YUNANİSTAN’A KARDAK UYARISI

Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan’a uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, “Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunun da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin.” diye konuştu.

Yıldırım’ın açıklamaları şöyle;

Son yıllarda Sahra bölgesini hedef alan Boko Haram, DEAŞ, El Kaide terör örgütlerinin saldırısına maruz kalan Nijer’e verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Terör dünyanın başının belası. Bunların adının ne olduğunun önemi yok. Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz. Afrin’e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin’den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ’tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor.