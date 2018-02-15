Başbakan Yıldırım’dan flaş Almanya açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya yolculuğu sırasında uçakta yaptığı açıklamada “Artık normal hayata, Almanya ile Türkiye‘nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz “ dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmelerde bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.

Berlin'e günübirlik ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya gelecek. Görüşmede Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler, terörle mücadele gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İHA