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Başkent’te ‘çifte patlatma’ uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada Başkent'te bu akşam iki patlatma yapılacağı belirtilerek vatandaşlar bilgilendirildi.

android-time 17:19 19 Şubat 2018
Haberler Gündem
Başkent’te ‘çifte patlatma’ uyarısı
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada Başkent'te bu akşam iki patlatma yapılacağı belirtilerek vatandaşlar bilgilendirildi.

İşte Ankara Valiliği’nden yapılan açıklama;

“Patlatmalı Yol Yapım Çalışmalarına İlişkin Duyuru

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 17.00 ve 17.15 saatlerinde Dodurga tarafında imarlı yol yapım çalışmaları nedeniyle iki defa dinamitle patlatma yapılacaktır.

Bu çalışmalar esnasında duyulabilecek patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Son güncelleme: android-time 17:2019.02.2018
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