Başkentte feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan-Polatlı yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 liseli öğrencinin içinde olduğu otomobil, Cimşit köyü yakınlarında karşı yönden gelen Nedim Şahin K. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lise öğrencilerinin içerisinde bulundukları otomobil yol kenarına savruldu.

Otomobil içerisinde bulunan liseli gençlerden Mustafa T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Öğrencilerden Samet Y. Mutluhan A. Samet A. ile kamyonet sürücüsü Nedim Şahin K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kazada, hayatını kaybeden 2 öğrencinin cesedi Sincan Lokman Hekim Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA