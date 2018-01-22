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Başkent’te sıcak gelişme! 9 kişi gözaltına alındı

Ankara'dan bir son dakika haberi daha geldi. Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişiden 9’u gözaltına alındı.

23:5022 Ocak 2018
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Başkent’te sıcak gelişme! 9 kişi gözaltına alındı
Ankara'dan bir son dakika haberi daha geldi. Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişiden 9’u gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında HDP'li isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital dokümana el konuldu. İHA

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Son güncelleme: 23:5122.01.2018
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