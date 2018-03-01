‘Batıyoruz’ diye yardım isteyen tekneden bir daha haber alınamadı

Muğla Fethiye Limanı’na kayıtlı bir tekne Fethiye’den Bodrum’a giderken kayboldu. Teknenin kaybolmadan kısa bir süre önce telsiz ile ‘Batıyoruz’ diye denizcilik kanalından yardım istediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; İsmail Murat Edirnecik kendisine ait Fethiye Limanı'na kayıtlı ‘Sevil' İsimli teknesi ile Fethiye'den Bodrum'a doğru yola çıktı. Sarıgerme Kurtboğazı Mevkii'ne yaklaşık 3,5 mil açığa geldiklerinde Atilla Dündar mevki vererek telsiz ile batmaya başladıklarını belirtip yardım istedi. ‘Batıyoruz' anonsunu alan sahil güvenlik ekipleri ve jandarma kısa sürede belirtilen bölgeye ulaştı. Ancak şu an itibariyle teknenin de teknede bulunan İsmail Murat Edirnecik ve yanında bulunan Atilla Dündar'a ulaşılmadığı belirtildi.

7.5 metre uzunluğundaki tekne ile birlikte kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan tekne sahibi ve yanındaki şahsın yakınlarına ulaşan güvenlik güçleri Fethiye Limanın'nda bağlı olan tekne ile İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar'ın Bodrum'a gitmek üzere açıldıkları öğrenildi. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İHA