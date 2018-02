Kar tehlikesi… Bayern Münih Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? BJK Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, şifresiz mi?

Temsilcimiz Beşiktaş bu gece Alman Panzeri Bayern Münih’e Şampiyonlar Ligi son 16 turunda konuk oluyor. Milyonlarca taraftar Bayern Münih Beşiktaş maçının saatini bekliyor. Mücadelenin hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli yayınlanacağı araştırılıyor. Haberimizde tüm bu soruların yanıtlarını ve muhtemel 11’leri bulabilirsiniz. Temsilcimiz hemen her yıl Şampiyonlar Ligi’nin favorileri arasında gösterilen Alman devine karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler…

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirerek uzun yıllar konuşulacak bir başarıya imza attı. Son 16 turunda da rakibi Alman devi Bayern Münih oldu. Beşiktaş Bayen Münih Şampiyonlar Ligi maçının yayın saati ve kanalı da belli oldu. Taraftarların heyecan içinde beklediği maçın saatini, kanalını ve maç ile ilgili yorumları haberimizde bulabilirsiniz.

Nefesler tutuldu. Beşiktaş Bayern Münih maçının saati bekleniyor. TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak Bayern Münih Beşiktaş maçı saat 22.45’te başlayacak. Allianz Arena Stadyum’unda oynanacak mücadelenin saatinde kar yağışı bekleniyor.

Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Ovidiu Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ile Sebastian Gheorghe yapacak. Radu Ghinguleac’ın 4. hakem olarak görev alacağı Bayern Münih Beşiktaş maçının ilave yardımcı hakemleri ise Istvan Kovacs ve Sebastian Coltescu olacak.



MÜNİH’TE KAR TEHLİKESİ

Bu gece sat 22.45'te başlayacak Bayern Münih Beşiktaş mücadelesinde sert iklim kendisini gösterecek. Allianz Arena Stadyum'unda bu gece karlı ve fırtınalı bir hava olacak. Fakat stadyumun zemin ısıtma sistemi olması nedeni ile Bayern Münih Beşiktaş maçında futbolu etkileyecek olumsuz koşulların olması beklenmiyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle futbolcuların 90 dakikada büyük sıkıntı çekeceği konuşulurken sıcaklığın ise -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya’nın Bayern Münih takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip mücadelenin son hazırlığını maçın oynanacağı Allianz Arena’da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi. Beşiktaşlı oyuncular, antrenmanın 15 dakikalık basın mensuplarına açık olan bölümünde ısınmanın ardından istasyon ve pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlıların antrenmanın basına kapalı bölümünde ise mücadelenin taktiği üzerinde durduğu belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, David Alaba, Tolisso, Vidal, Robben, Müller, K. Coman, Lewandowski

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

After over years of waiting, it’s another @ChampionsLeague meeting with @Besiktas! We have pretty good memories of the previous tie #packmas #UCL #FCBBJK pic.twitter.com/SYXZFcGRO4

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 20 Şubat 2018