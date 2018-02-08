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Bayrakçı: CHP, HDP ile ittifak yaparsa oyu düşer

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, özel bir TV kanalının canlı yayınında olası bir CHP ve HDP ittifakını değerlendirdi. Olası bir ittifakta CHP'nin oylarının düşeceğini belirten Bayrakçı, "CHP bunu bilmeyecek parti değil, HDP ile ittifak yaptığı an, şu an aldığı 25 puanın 20 puanını yitirir" ifadelerinde bulundu.

00:408 Şubat 2018
Haberler Gündem
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, özel bir TV kanalının canlı yayınında olası bir CHP ve HDP ittifakını değerlendirdi. Olası bir ittifakta CHP'nin oylarının düşeceğini belirten Bayrakçı, "CHP bunu bilmeyecek parti değil, HDP ile ittifak yaptığı an, şu an aldığı 25 puanın 20 puanını yitirir" ifadelerinde bulundu.

CNNTürk kanalında ‘Türkiye’nin Gündemi’ programına konuk olan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, olası bir CHP ve HDP ittifakında, CHP’nin oylarının düşeceğini belirtti.

Bayrakçı, “Bazı ittifaklarda 25 artı 10, 35 olacağı yerde 15’e düşer. CHP bunu bilmeyecek bir parti değil. HDP ile ittifak yaptığı an, şu an aldığı 25 puanın 20 puanını yitirir” dedi.

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Son güncelleme: 01:2908.02.2018
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