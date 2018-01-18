BBP Genel Başkanı Destici’nin flaş sözler: Erdoğan AKP’ye katılmam için teklifte bulundu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine AKP'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı. Destici, AKP-MHP ittifakına yeşil ışık yaktı, "BBP'nin ittifakta yer alması müthiş bir enerji ve moral motivasyon katacaktır" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

“BBP İTTİFAKA MOTİVASYON YÜKLEYECEKTİR”

Destici, AKP ile MHP arasında süren ittifak görüşmelerine ilişkin “Neden sizi de bu ittifak görüşmelerine katmak istesinler” sorusu üzerine şunları kaydetti: “BBP duruşu olan bir partidir. BBP’nin milliyetçi ve maneviyatçı duruşu bu kesimlerin tümünü etkileyecek güce ve birikime sahiptir. BBP’nin ittifakta yer alması müthiş bir enerji ve moral motivasyon yükleyecektir” dedi.

Destici, “Sandıkta aldıkların oy oranının yeni sistemde çok kıymetli olduğunu” söyledi.

“PAZARLIK İŞİNE GİRMEDEN EVET DEMİŞİZ”

İttifakta katılmaları halinde bir bakanlık bekletilerinin olmadığını söyleyen Destici, “Öncelikli olarak devletimizin varlığını, milletimizin bütünlüğünü esas alıyoruz. Burada da biz hiçbir beklenti, pazarlık işine girmeden, kimseyle görüşme yapmadan ‘evet’ demişiz.”

“CUMHURBAŞKANIMIZ BANA DA TEKLİFTE BULUNDU”

Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Yalçın Topçu’nun siyasi parti genel başkanlığından bakanlık koltuğuna oturduğunu hatırlatan Kübra Par, Destici’ye bu yönde bir beklentisi olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Destici soruya şu karşılığı verdi:

“Numan Bey’in ve Süleyman Bey’in tercihlerine saygılıyım. Ama o süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bana da teklifte bulundu. Parti olarak ya da şahıs olarak katılmamız notasında… Teşekkür ettim kendisine. Bizim BBP olarak bir emaneti yüklendiğimi, bir davamız olduğunu buna inanmış milyonlarca taban olduğunu ve biz Büyük Birlik Partisi olarak yolumuza devam etmek istediğimizi kendilerine ifade ettim. Kendileri de anlayışla karşıladılar.”

Destici, teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin soruya ise “Süleyman Bey ve Numan Bey’e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı” dedi.