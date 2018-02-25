İlk 11’ler belli odlu! Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? BJK FB derbi maçı ne zaman?

Süper Lig zirvesinde kritik mücadele olan Beşiktaş Fenrbahçe derbisine saatler kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda soruları derbi öncesi merak ediliyor. İkinci yarının ilk derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Fenerbahçe maçına kısa bir zaman kaldı, heyecan gittikçe artıyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig’de 124. kez mücadele edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da hedefi galibiyet. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ikinci yarının ilk derbi mücadelesi olacak. Beşiktaş Fenerbahçe 25 Şubat’ta oyanayacakları maçın ardından bu sezon iki kupa maçı daha oynayacaklar. Taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı haberimizde.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇDE DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sezonun ilk derbisi için nefesler tutludu. Fenerbahçe Beşiktaş maçına kısa biz zaman kaldı. Süper Lig 23. haftada karşı karşıya gelecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak derbi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında oynanan Chelsea Barcelona karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ayağının tozuyla Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yönetecek.



İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Tolgay, Babel, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

LİGDE 124. RANDEVU

Ligde 15 maçtır kaybetmeyen Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ise ezeli rakibini de yenerek zirveye tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Beşiktaş’ta sarı kart cezalı Talisca ve Pepe yok. Kanarya’da sakat Janssen ile kart cezalısı Hasan Ali oynamayacak. İki takımın ligde daha önce yaptığı 123 maçta Fenerbahçe galibiyetlerde 46-38 üstünlük kurdu. Son 5 randevuda ise Kartal galibiyete hasret kaldı.

BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK'TA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet 3 beraberlik alarak, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde 24 gol atan siyah beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. İç sahada toplam 24 puan toplayan Beşiktaş toplamda 41 puan ile ligin dördüncü sırasında yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkı 3. Siyah beyazlılar toplam 20 averaja sahip.

FENERBAHÇE'DE SKRTEL SEVİNCİ

Fenerbahçe, ligde pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve takımdan uzak kalan tecrübeli savunmacı Martin Skrtel, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.