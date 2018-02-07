Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beyoğlu’nda midye operasyonu

Beyoğlu'nda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye yapanlara baskın düzenlendi. Baskında 2 ton midye ele geçirildi.

14:287 Şubat 2018
Haberler Gündem
Beyoğlu’nda midye operasyonu
Beyoğlu'nda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye yapanlara baskın düzenlendi. Baskında 2 ton midye ele geçirildi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri sağlıksız şartlarda midye yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda midyelerin Tarlabaşı’ndaki metruk binalarda sağlıksız koşullarda yapıldığı belirlendi. Alınan izinlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Beyoğlu Zabıtası, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde baskın düzenledi. 120 kişinin katıldığı baskınlarda yaklaşık 2 ton midyeye el konuldu. Beyoğlu Zabıtası tarafından çekilen görüntülerde midyelerin sağlıksız şartlarda yapıldığı görüldü. (DHA)

 

midye-3midye-2
Son güncelleme: 15:1807.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar