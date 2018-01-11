Bin 250 hükümlüye sanat eğitimi verildi, eserler Adalet Sarayı’nda sergilendi

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Denetimli Serbestlik Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi” kapsamında Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda düzenlenen sergiye İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan katıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki sergide denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından atölyelerde yapılan eserler tanıtıldı. Bin 250 denetimli serbestlik yükümlüsünün faydalandığı proje kapsamında “Ebru, Seramik, Müzik, Cam, Mum” atölyelerinde eğitimler verildiği ve kişilerin meslek sahibi olmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Yine projeyle İstanbul’da görev yapan 40 denetimli serbestlik uzmanına “Yaşam ve Kariyer Koçluğu”, 20 denetimli serbestlik memuruna “Girişimcilik”, eğitimi verildiği ifade edildi. Bu eğitimleri alan görevlilerin de 4 bin 300 denetimli serbestlik yükümlüsüne girişimcilik semineri düzenlendiği vurgulandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI FİDAN: 1250 İNSANI KAZANDIK

Etkinlikte konuşan Vali Vasip Şahin şunları söyledi: “Bir şekilde suça bulaşmış, suçla tanışmış ama neticesinde cezasını çekmiş ya da belli şartlarda çekmeye devam eden vatandaşlarımızın tekrar topluma kazandırılması, tekrar normal hayata dönüşleri noktasında bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki ilk başlarda biraz zorlanmış olsalar da daha sonra kendi işlerine yarayan ve kendilerinin de işe yaradığını hissettiren bu projeler kişisel gelişimlerde çok önemli rol oynuyor. Bir beceri kazandırıyor. Bir sanat ya da bir konuda girişimde bulunma cesareti kazandırıyor bu tür faaliyetler. Hepsinin ötesinde bir öz güven kazandırmış oluyor” dedi.

Projeye ev sahipliği yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da şöyle konuştu: “Kendini dışlanmış, toplumun dışına itilmiş, uzaklaşmış hisseden 1250 insana bir şekilde devletin şefkatli elinin uzatıldığını gördük. Bence asıl kazancımız budur. Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterme konusunda sizleri temin ederiz.”