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Bir ev aynı gün içinde ikinci kez yandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir apartman dairesinde aynı gün ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, daire tamamen yandı.

00:1024 Ocak 2018
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Bir ev aynı gün içinde ikinci kez yandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir apartman dairesinde aynı gün ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, daire tamamen yandı.

Biga İğdeli Sokak’taki 5 katlı bir binanın üçüncü katında, aynı gün ikinci kez yangın çıktı. Cihan Öten’e ait evde çıkan yangın, çevredekiler tarafından itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

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İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

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Dumandan etkilenen iki kişi ise acil servise götürüldü. Polis, yangınla ilgili tahkikat başlattı.  İHA

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