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Bir yıldır park halindeydi!

Ümraniye'de bir yıldır park halinde olan midibüs yanarak, kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi duyan polis araçta inceleme yaptı.

22:371 Ocak 2018
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Bir yıldır park halindeydi!
Ümraniye'de bir yıldır park halinde olan midibüs yanarak, kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi duyan polis araçta inceleme yaptı.

Olay, Atakent Mahallesi, Çözüm Sokak’ta 19.40 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgilere göre bir yıldır park halinde olan bir midibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangını görenler, itfaiye ve polise haber verdi.

foto: iha

foto: iha

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, olay yerine gelen polislerde aracın kundaklanmış olma ihtimaline karşın araştırma yaptı.  Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  DHA

Son güncelleme: 22:4101.01.2018
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