Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nden Erdoğan’a Twitter’den yanıt gibi paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" dediği Boğaziçi Üniversitesi'nin Rektörü, Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu’nda üniversiteyi “yerli ve milli değerlere dayanmamakla” eleştirmesinin üzerine, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaştı.

‘2018 U.S. News and World Report’a göre hazırlanan sıralamada, Türkiye’deki üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin birinci sırada olduğu görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de, resmi Twitter sayfasından “Boğaziçi Üniversitesi Gururumuzdur” yazılı bir mesaj paylaştı.

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Erdoğan bugün üniversitenin kampüsünde yaptığı konuşmada, “Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir” demişti.