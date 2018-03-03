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Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Malatya'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

android-time 01:37 3 Mart 2018
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Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü
Malatya'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kadın cinayetinin bu seferki adresi Malatya oldu. 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında erkek çocukları olan Kübra ve Hakan Fırat çifti arasında, iddiaya göre kadının boşanma isteği  üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kübra Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kartuşlara el koyup, Hakan Fırat’ı gözaltına aldı. DHA

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