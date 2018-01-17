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Böylesini ilk kez gördük

Bugüne kadar otomobilde taşınan pek çok ilginç şey gördük ama Şanlıurfa'dan gelen bu görüntü 'pes' dedirtti. Otomobilin camından sarkıttığı 2 metrelik ağaçla iki şeridi de kapatan sürücü hem trafiği tehlikeye soktu hem de görenleri şaşkına çevirdi.

12:2717 Ocak 2018
Haberler Gündem
Böylesini ilk kez gördük
Bugüne kadar otomobilde taşınan pek çok ilginç şey gördük ama Şanlıurfa'dan gelen bu görüntü 'pes' dedirtti. Otomobilin camından sarkıttığı 2 metrelik ağaçla iki şeridi de kapatan sürücü hem trafiği tehlikeye soktu hem de görenleri şaşkına çevirdi.

Bugüne kadar otomobilde taşınan pek çok ilginç şey gördük. Koyun kuzu, keçi, koltuk hatta dana taşıyan oldu ama Şanlıurfa'dan gelen bu kare bizi de şaşkına çevirdi. Şanlıurfa-Mardin karayolu Sırrın Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağacı görenler cep telefonuna sarıldı. Sol şeridi otomobiliyle sağ şeridi de camdan sarkan ağaçla kapatan Mardin istikametine doğru yoluna devam etti.
Bugüne kadar araçlarda taşınan ilginç şeylere örnekler
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Son güncelleme: 12:3417.01.2018
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