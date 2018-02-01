Burseya’da ortaya çıkan gerçek: Bu duvarları kim yaptı!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 911 kilometrelik Suriye sınırının 828 kilometrelik kısmına yönelik duvar çalışmasına devam ederken Zeytin Dalı harekatı ile gerçek ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütü mensupları da sınırın Suriye tarafına hendek kazmışlar. Hainlerin böyle büyük bir çalışma için insan ve maddi kaynağı nereden bulduğu sorusu ise hâlâ gizemini koruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 13. Gününe girerken Suriye’den görüntüler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin internet sitesinde yayınlanan Burseya’ya ait görüntüler ise hain terör örgütünün gerçeklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınırdan terör örgütü sızmalarını engellemek için büyük bir özveriyle sınıra duvar engelleri yaparken hainler de Suriye tarafında hazırlıklarını yapmış. Burseya’da ortaya çıkan gerçek ise; terör örgütünün sınırda bu şekilde bir hendek kazabilmek için büyük bir maddi güç ve insan kaynağına ihtiyaç duymuş olması. Suriye’ye yerleştirilmiş birkaç çapulcunun altından kalkabileceği bir organizasyon olmadığı fotoğraflar geldikçe daha çok gözler önüne serilen hendeklerin görüntülerinden sonra akıllara ilk gelen soru soru ise, “birkaç çapulcunun bu tarz bir engeli gerçekleştirmek için hem maddi hem de uzman kaynağını nereden bulduğu” oldu.

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