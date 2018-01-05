Bu yıl da yaptılar! Bu kez 100 kamyon…

Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına kardan heykellerin yapımı tamamlandı. Eksi 5 ve eksi 17 derece soğukta heykellerin yapımı için yaklaşık 100 kamyon kar kullanıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 103 yıldönümü etkinlikleri için eksi 5 ve eksi 17 derece soğukta yapımı tamamlanan kardan heykellerinin açılışı 6 Ocak 2018 günü yapılacak. Sarıkamış'ta 5-6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde tamamlandı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmada kardan heykeller için 100 kamyon kar toplandı.

Heykellerin yapımında çalışan Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, bir hafta içerisinde yapılan heykellerin tamamlanarak açılışa hazır olduğunu belirtti. Bu yıl farklı temaları işleyerek kardan heykelleri yaptıklarını ifade eden Zengin, “Bu sene Mehmetçiklerin Sarıkamış Dağları'nda yürüyüşlerini biraz da hayal gücünü kullanarak şekillendirdik. Eksi 5'ten eksi 17 derece hava ısısında çalıştık. Şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Onları bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah bir daha böyle savaşlar göstermesin” dedi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Oteller Bölgesi'nde Kafkas Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin yaptığı kardan şehit heykeller ışıklandırılmış bir şekilde açılış gününü bekliyor. İHA