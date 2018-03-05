Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 5 Mart güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yatırımcıların ve vatandaşların internet üzerinden araştırdığı güncel altın fiyatlarını ve İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarının son durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 5 Mart 2018 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler araştırılıyor. Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yatırımcıları altın fiyatlarında son aylarda gözlenen artışın bugünki altın fiyatlarını nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart Pazartesi güncel altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 162 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,20 liradan, bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 86 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 63 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı. İHA