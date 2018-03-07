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Bursa’da feci kaza! Bir ölü 1 yaralı

Bursa Orhangazi-İznik karayolu Keramet altında meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile soya yüklü bir TIR çarpıştı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü yaralandı.

android-time 05:04 7 Mart 2018
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Bursa’da feci kaza! Bir ölü 1 yaralı
Bursa Orhangazi-İznik karayolu Keramet altında meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile soya yüklü bir TIR çarpıştı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü yaralandı.

Orhangazi-İznik Karayolu Keramet altında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Kaza gece saat 24.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi altında meydana geldi.

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Alınan bilgilere göre Orhangazi'deki bir silodan yüklediği soyayı Bolu'ya götürmek üzere yola çıkan Fatih Kebapcıoğlu (27) idaresindeki 37 PS 997 plakalı TIR, Keramet altında karşı yönden gelmekte olan Engin Tayyare (55) idaresindeki 16 VN 322 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

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MİNİBÜS YOL KENARINA SAVRULDU

Kaza sonrasında hurdaya dönen minibüs yol kenarına savrulurken, kamyon ise kaza noktasından yaklaşık 30 metre ileride yoldan çıkarak durabildi.

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Kazayı gören vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Engin Tayyare'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Engin Tayyare

Engin Tayyare

Sağlık ekipleri yaralı durumdaki TIR sürücüsü Fatih Kebapcıoğlu'nu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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SAVCI İNCELEME YAPTI

Kazada minibüs içinde sıkışarak can veren Engin Tayyare itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Orhangazi'ye bağlı Çakırlı mahallesinde oturduğu belirlenen evli ve 1 çocuk babası olduğu belirlenen Engin Tayyare'nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. İHA

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