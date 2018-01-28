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Burseya Dağı’nda terör örgütleri PKK/PYD-YPG’lilerin cesaret hapı kullanarak savaştığı görüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin üzerinden PKK/PYD-YPG bağlantısını gösteren kimlik kartı çıktı. Ayrıca PKK/PYD-YPG’lilerin cesaret hapı kullanarak savaştığı gözlerden kaçmadı.

22:5128 Ocak 2018
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Burseya Dağı’nda terör örgütleri PKK/PYD-YPG’lilerin cesaret hapı kullanarak savaştığı görüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin üzerinden PKK/PYD-YPG bağlantısını gösteren kimlik kartı çıktı. Ayrıca PKK/PYD-YPG’lilerin cesaret hapı kullanarak savaştığı gözlerden kaçmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Operasyon ilerledikçe bölücü terör örgütü mensuplarının aralarındaki bağları gösteren yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

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Bugün yapılan operasyonda Kuni Tepe bölgesinde öldürülen YPG'li teröristin üzerinden çıkan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu kimlik kartı aralarındaki bağlantıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Burseya Dağı'nda teröristlerin Türk askerinin karşısında durabilmek için cesaret hapı kullandığı görüldü.

İHA

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