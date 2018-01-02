Büyük ikramiye Ordu’ya çıktı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin Samsun'da değil Ordu'da satıldığı ortaya çıktı.

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı büyük ikramiyesinin isabet ettiği 9794035 numaralı biletin birisinin Ordu'dan satıldığı ortaya çıktı. Talihlilerin birisinin Ordu'dan olması büyük heyecan uyandırırken, biletin satıldığı bayinin sahibi İnci Çıplak, Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı çeyrek biletlerden birinin kendi bayilerinden çıktığını söyledi. Bileti bayi olarak Milli Piyango İdaresi Samsun Bölge Müdürlüğünden aldıklarını belirten İnci Çıplak, “Biz biletleri yüzlük desteler halinde Samsun'dan alıyoruz. Büyük ikramiyenin çıktığı bileti Samsun'dan getirdik ve bayimizde sattık. Daha önce birçok ikramiye çıkan biletler bizim bayimizden çıktı. Yılbaşı büyük ikramiyesi ilk kez çıkmış oldu” dedi. İnci Çıplak, 15 milyon 250 bin TL kazanan talihliyi tanımadıklarını ancak tanımak istediklerini de sözlerine ekledi. (İHA)