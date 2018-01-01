Çalılıklarda insan kemikleri bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde çalılarla kaplı ormanlık alanda bir insana ait olduğu belirtilen kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiriş Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde sarp bir bölgede insana ait olduğu belirtilen kemik parçaları bulundu. Güvenlik güçleri, çalılıklar arasında çobanlar tarafından bulunduğu belirtilen kemik parçaları ve giysilerin yaklaşık 50 metrelik bir alana dağıldığını belirledi.

Bulunan kemik ve giysilerin kime ait olduğunun belirlenmesi için, parçalar DNA örneği alınmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA