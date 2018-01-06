Çalışır vaziyetteki araçları çalan hırsız yakalandı!

İSTANBUL'da yaşadığı mahallede çalışır vaziyette olan iki aracı kullandıktan sonra, Ataşehir'de bırakıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olaylardan ilki Üskürdar’a bağlı Yavuztürk Mahallesi Mavare Caddesi’nde yaşandı. 20 Aralık Günü Selim S. isimli bir vatandaş 2006 model aracıyla

markete geldi. Aracın çalışır vaziyette bırakan Selim S. markete girdi. Aracın yanına gelen şüpheli çalışır vaziyette olan araca binerek, uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, çaresiz araç sahibi ise polise başvurdu.

Yaşanan ikinci olay da yine Üskürdar’a bağlı Yavuztürk Mahallesi’nde meydana geldi. Beyza M.Ö. isimli bir kadın ise 2016 model aracını çalışır vaziyette bırakarak eczaneye girdi. O esnada çalışır vaziyette olan araca binen şüpheli hızla uzaklaştı. Aracının kaçırıldığını gören kadın da polise başvurdu.

ŞÜPHELİ MAHALLEDEN ÇIKTI

Şikayetleri değerlendiren Oto Hırsızlık Büro Amirliği harekete geçerek söz konusu araçları Ataşehir’de terk edilmiş halde buldu. Araçları kaçıran şüphelinin peşine düşen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapıla incelemeler neticesinde şüphelinin kimliği belirlenerek takip başlatıldı. Takipler sonucu şüphelinin araçların çalındığı Yavuztürk Mahallesi’nde kaldığı adres tespit edildi. Adrese yapılan baskında 28 yaşındaki şüpheli Anıl İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl İ.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.