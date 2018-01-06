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Cami altı ‘Diyanet kafe’

Ankara’nın Bilkent semtinde yer alan ve şehit cenazelerinin kaldırıldığı ‘’VİP Cami’’ olarak anılan Ahmet Hamdi Akseki camiinin alt katına kafeterya açıldı. Caminin kapısına da, ‘’Kitap-kahve” adı verilen kafeteryanın tabelası ve ‘’Lezzetle okumak için’’ yazısı asıldı.

Yavuz ALATAN
12:466 Ocak 2018
Haberler Gündem
Cami altı ‘Diyanet kafe’
Ankara’nın Bilkent semtinde yer alan ve şehit cenazelerinin kaldırıldığı ‘’VİP Cami’’ olarak anılan Ahmet Hamdi Akseki camiinin alt katına kafeterya açıldı. Caminin kapısına da, ‘’Kitap-kahve” adı verilen kafeteryanın tabelası ve ‘’Lezzetle okumak için’’ yazısı asıldı.

Tost ve sandviçin yanı sıra, çay kahve ve soğuk içeceklerin de satıldığı kafeteryada,Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan, dini içerikli kitaplar da bulunuyor.

FOTO:SÖZCÜ/Yavuz ALATAN

FOTO:SÖZCÜ/Yavuz ALATAN

Kafeterya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından işletiliyor.

Son güncelleme: 12:5106.01.2018
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