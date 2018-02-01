CANLI İZLE: 2018 Diyanet hacı adayları kura sonuçları sorgulama sayfası: Hac kura sonuçları canlı yayında çekiliş ile belli oluyor!

2018 hacı adayları TRT Diyanet kanalından canlı yayınlanan kura sonuçlarını bekliyor. Hac kura sonuçları belli oldu mu sorusu hacı adaylarının en merak ettiği soruların başında geliyor. Hacı adayları bugün gerçekleşecek kuralar sonucunda, kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenecek. Günlerdir hac kura sonuçları ne zaman belli olacak merak edenler 11.00'da başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlayan çekilişi canlı izleyebilecekler. Kutsal toprakları görmek için can atanlar için önem taşıyan hac kuralarının sonuçları yavaş yavaş belli oluyor. İşte detaylar...

2018 Hac kuraları çekilişi başladı. 2 milyonu aşkın hacı adayı kura sonuçlarına kilitlendi. Bu yıl kutsal toprakları 80 bin Türk ziyaret edebilecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiler ışığında hac kuraları hakkında merak edilenler. Kutsal toprakların yolunu gözleyenler için büyük gün bugün. Hac kura sonuçları belli oluyor, hac kura sonuçlarını araştıran hacı adaylarının gözü hem Diyanet'in resmi adresinde hem de TRT Diyanet'te olacak.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hacı adaylarının büyük bir heyecanla beklediği hac kuraları çekilişi bu sene 1 Şubat Perşembe saat 11.00’de diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda yapılacak. Hac kurası bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Hac kuraları çekilişi her sene şubat ayında gerçekleştiriliyor. Sonuçların tamamı ise saat 21.00’da Diyanet İşleri Resmi sitesinden yayınlanacak. Hac kura çekilişini canlı izlemek isteyen hacı adayları aşağıdaki linkten TRT Diyanet canlı yayınına ulaşabilir.

HAC KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Aşağıdaki linkten saat 21.00’dan itibaren hac kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI!

Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.