Çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’da otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Karayolu Manisa'nın Saruhanlı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan İ.C. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden plakasız ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen motosiklete arkadan çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet bariyerlere çarparken, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan O.A. yola savruldu. Kazada üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında oturan O.A. ağır yaralı olarak bölgeye sevk edilen ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA